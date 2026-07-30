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Roorki News: मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़, चार युवकों पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़, चार युवकों पर केस

Roorki News: रुड़की। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने कार सवार युवक के साथ मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, सहारनपुर जनपद के थाना देवबंद क्षेत्र के मिरगपुर निवासी नीरज चौधरी ने बुधवार की शाम तहरीर देकर बताया कि 26 जुलाई की रात वह अपनी गाड़ी से किसी कार्य से डंढेरा की ओर जा रहा था।

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