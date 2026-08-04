Roorki News: पूर्व मेयर ने कांवड़ियों का स्वागत किया
Roorki News: पूर्व मेयर गौरव गोयल ने बोट क्लब चौक पर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें जूस पिलाया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इससे समाज में सेवा व सद्भाव की भावना बढ़ती है। इस मौके पर कई स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।
Roorki News: रुड़की। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने बोट क्लब चौक पर गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर उन्हें जूस पिलाया। कहा कि कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और समाज में सेवा व सद्भाव की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर विभोर अग्रवाल, तुषार गोयल, वरुण जैन, निखिल सेठी, वरुण गोयल, निखिल तायल, नितिन जिंदल, गौरव गर्ग, विशाल कथूरिया आदि मौजूद रहे।
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