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Roorki News: पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने किया स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने गुरुवार शाम रुड़की नगर निगम के सामने भाजपा युवा नेता ध्रुव गुप्ता द्वारा आयोजित छठे विशाल निश

Roorki News: पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने किया स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ

Roorki News: रुड़की। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भाजपा नेता ध्रुव गुप्ता की ओर से नगर निगम के सामने लगाए गए स्वास्थ्य शिविर और कांवड़ सेवा भंडारे का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर समाजहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, महापौर अनीता अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मधु सिंह भी पहुंचे।

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