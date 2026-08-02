Roorki News: कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान, रुड़की में 30 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

Roorki News: कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को रुड़की में विशेष अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे आदि अधिकारियों के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर क्षेत्र में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान करीब 30 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने दो प्रतिष्ठानों से बेसन और दो प्रतिष्ठानों से सरसों के तेल के नमूने संग्रहित किए। इसके अलावा एक नमूना देसी घी और एक नमूना पनीर का लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का भी सत्यापन किया गया। जांच में छह प्रतिष्ठानों पर बिना लेबल की खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखी मिली। इस पर विभाग ने संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए खाद्य सामग्री का नियमानुसार लेबलिंग करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटी अथवा मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता बनाए रखने, मानक अनुरूप खाद्य सामग्री बेचने और सभी उत्पादों पर आवश्यक विवरण अंकित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।