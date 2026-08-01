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Roorki News: गंगा का जलस्तर घटने से खादर क्षेत्र को राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में गंगा नदी का जलस्तर शनिवार को लगातार घटने से क्षेत्र में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। जलस्तर पहले 292.90 मीटर तक पहुँच गया था, जिससे प्रशासन और ग्रामीण चिंतित थे। शनिवार को जलस्तर के गिरने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन प्रशासन सतर्क बना हुआ है।

Roorki News: गंगा का जलस्तर घटने से खादर क्षेत्र को राहत

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। गंगा नदी का जलस्तर शनिवार को लगातार घटने से लक्सर के खादर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बीते दिनों जलस्तर 292.90 मीटर तक पहुंचने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन शनिवार को जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज होने से दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासन अब भी पूरी तरह सतर्क बना हुआ है।

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