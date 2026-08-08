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Roorki News: बारिश थमी तो घटा गंगा-सोलानी का जलस्तर, बाढ़ का खतरा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में बारिश के बंद होने के बाद गंगा और सोलानी नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। इससे गंगदासपुर क्षेत्र की कॉलोनियों और आसपास की आबादी से बाढ़ का खतरा टल गया है। हालांकि, आसपास के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बनी हुई है।

Roorki News: बारिश थमी तो घटा गंगा-सोलानी का जलस्तर, बाढ़ का खतरा टला

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। मैदानी क्षेत्र में बारिश बंद होने के बाद गंगा और सोलानी नदी के जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आने लगी है। नदी का पानी उतरने से गंगदासपुर क्षेत्र की कॉलोनियों और आसपास की आबादी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। पानी आबादी से दूर हो गया है, हालांकि आसपास के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। इससे किसानों की चिंता बनी हुई है।

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