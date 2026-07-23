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Roorki News: कटर मशीन की चिंगारी से बंद पड़ी कंपनी में सुलगी आग, हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। रायपुर गांव स्थित बंद पड़ी नारायण कंपनी परिसर में सफाई कार्य के दौरान कटर मशीन से निकली चिंगारी से कूड़े के ढेर में आग लग गई। मजद

Roorki News: कटर मशीन की चिंगारी से बंद पड़ी कंपनी में सुलगी आग, हादसा टला

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। रायपुर गांव में नारायण कंपनी परिसर में सफाई कार्य के दौरान कटर मशीन से निकली चिंगारी से कूड़े के ढेर में आग लग गई। मजदूरों की सतर्कता से आग पर शुरुआती चरण में ही काबू पा लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, बंद पड़ी नारायण कंपनी के परिसर में बुधवार की शाम लोहे के कबाड़ और मशीनरी को हटाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान कटर मशीन से निकली चिंगारी पास में पड़े सूखे कूड़े और प्लास्टिक के कचरे पर गिर गई, जिससे धुआं उठने लगा और आग फैलने लगी।

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