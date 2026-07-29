Roorki News: मारपीट में युवक घायल
Roorki News: गाधारोणा में पैसे के लेनदेन को लेकर दो युवकों में विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण दोनों में मारपीट हुई, जिसमें 28 वर्षीय आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। चौकी प्रभारी ने जानकारी दी कि उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Roorki News: लंढौरा। गाधारोणा में पैसों के लेनदेन को लेकर दो युवकों में मारपीट हो गई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाधारोणा में दो युवकों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार को इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बाद में दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसमें 28 वर्षीय आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। चौकी प्रभारी अशोक सिरस्वाल का कहना है कि घायल युवक को मेडिकल परीक्षण पर भेजा गया है। जांच के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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