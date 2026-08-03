Roorki News: दरगाह परिसर में युवकों की मारपीट, वीडियो वायरल से सुरक्षा पर उठे सवाल
Roorki News: कलियर में दरगाह साबिर पाक परिसर में दो युवकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना से जायरीनों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
Roorki News: कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक परिसर में दो युवकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। घटना के दौरान परिसर में मौजूद जायरीनों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और जायरीनों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।
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