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Roorki News: घर में घुसकर हमला, महिला समेत छह घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें महिला के पति समेत छह लोग घायल हो गए। खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्धा

Roorki News: घर में घुसकर हमला, महिला समेत छह घायल

Roorki News: लक्सर। रंजिश में कुछ लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें महिला के पति समेत छह लोग घायल हो गए। खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्धावाली कलां गांव निवासी पूजा देवी ने सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक अगस्त की सुबह उनके पति सोनू कुमार घर पर कुछ लोगों के साथ मुकदमे के संबंध में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग धारदार हथियार और लाठी-डंडों से लैस होकर घर में घुस आए और गाली-गलौज कर परिवार पर हमला कर दिया।

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