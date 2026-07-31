Roorki News: किसानों को मुफ्त बिजली-पानी दिलाए सरकार
Roorki News: झबरेड़ा में किसान मजदूर संगठन सोसायटी ने विधायक वीरेंद्र जाति को ज्ञापन देकर किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को विधानसभा में उठाने की मांग की। महक सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली और पानी प्रदान किया जाए, और स्थानीय युवाओं के लिए उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरी सुनिश्चित की जाए।
Roorki News: झबरेड़ा। किसान मजदूर संगठन सोसायटी ने विधायक वीरेंद्र जाति को ज्ञापन सौंपकर किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी ने बताया कि इससे पहले जेएम के माध्यं से सीएम को ज्ञापन भेजा था लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए नलकूपों और नहरों से शत-प्रतिशत मुफ्त बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाए। कहा कि किसान महंगे बिजली बिल और वाटर सेस का बोझ झेल रहे हैं, जबकि कई अन्य राज्यों में किसानों को मुफ्त या रियायती बिजली मिल रही है।
सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी उद्योगों, विशेषकर सिडकुल क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य करने पर जोर दिया।
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