Roorki News: दस लाख रुपये के लेनदेन विवाद में राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। खानपुर क्षेत्र के ग्राम धर्मोपुर निवासी दीप सिंह ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम प्रार्थना पत्र भेजकर भूमि बिक्री से जुड़े दस लाख रुपये
Roorki News: लक्सर। खानपुर क्षेत्र के धर्मोपुर निवासी दीप सिंह ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजकर भूमि बिक्री से जुड़े दस लाख रुपये के लेनदेन विवाद में निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आरोप लगाया कि दस लाख रुपये उसके बैंक खाते के माध्यम से संबंधित पक्ष को दिए गए थे। आरोप लगाया कि मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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