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Roorki News: झिडियान ग्रंट में नौ लोग बिजली चोरी करते पकड़े, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। बिजली चोरी की सूचना पर ऊर्जा निगम की टीम ने क्षेत्र के गांव झिडियान ग्रंट में छापेमारी अभियान चलाया। जांच के दौरान नौ लोग कटिया ड

Roorki News: झिडियान ग्रंट में नौ लोग बिजली चोरी करते पकड़े, मुकदमा दर्ज

Roorki News: भगवानपुर। बिजली चोरी की सूचना पर ऊर्जा निगम की टीम ने क्षेत्र के गांव झिडियान ग्रंट में छापेमारी अभियान चलाया। जांच के दौरान नौ लोग कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते मिले। टीम ने सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता योगेंद्र सिंह रावत की तहरीर पर पुलिस ने नौ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक रमेश सैनी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में लग गई है।

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