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Roorki News: सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिकों को भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रुड़की रोडवेज डिपो में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ लिपिक चंद्रपाल और अरुण चौहान को शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी गई। डिपो की कार्यशाला मे

Roorki News: सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिकों को भावभीनी विदाई

Roorki News: रुड़की। रोडवेज डिपो से सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक चंद्रपाल और अरुण चौहान को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी ने कहा कि दोनों ने अपने कार्यों का जिम्मेदारी और निष्ठा से निर्वहन किया। दोनों कर्मचारियों को स्मृति चिह्न भेंट किए गए। इस अवसर पर एसएसआई रामकुमारी, इसरार अली, गौरव धीमान, योगेश शर्मा, अजय सैनी, ओमवीर सिंह, सतीश कुमार, निरंकार, अरशद अली, गजेंद्र सिंह मौजूद रहे।

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