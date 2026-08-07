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Roorki News: उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन की दीवार का एक हिस्सा टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार गिरने से कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक कर्मचारी घायल हो गया, जबकि दूसरी दीवार झुक गई। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन की दीवार का एक हिस्सा टूटा
उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन की दीवार का एक हिस्सा टूटा

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक भवन की दीवार का एक हिस्सा शुक्रवार दोपहर अचानक भरभरा कर गिरना शुरू हो गया। इस हादसे के दौरान कार्यालय में बैठकर काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। दीवार का प्लास्टर गिरने से वहां तैनात एक कर्मचारी चोटिल हो गया, जबकि कमरे की एक दीवार दूसरी तरफ झुक गई है। हादसे के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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