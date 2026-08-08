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Roorki News: दहेज मांगना समाज के लिए अभिशाप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कलियर, संवाददाता। साबरी फरीदी विकास समिति की ओर से शनिवार को पिरान कलियर में दहेज प्रथा के खिलाफ गोष्ठी आयोजित कर जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरा

दहेज मांगना समाज के लिए अभिशाप
दहेज मांगना समाज के लिए अभिशाप

Roorki News: कलियर, संवाददाता। साबरी फरीदी विकास समिति की बैठक में अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान साबरी ने कहा कि दहेज प्रथा गंभीर समस्या है। कहा कि इसे समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी। इस दौरान सभी ने दहेज न मांगने, न देने और न लेने की शपथ ली। इस दौरान प्रधान खुर्शीद, मास्टर शौकत साबरी, गुलाम साबिर, मंजर साबरी, अतीक साबरी, इरफान साबरी, जरीफ साबरी, मुजीब साबरी आदि मौजूद रहे।

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