Roorki News: देहरादून से स्थानांतरित होकर आए डॉ. नेगी ने संभाला कार्यभार
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सिविल अस्पताल रुड़की को गुरुवार को कुछ राहत मिली। देहरादून से स्थानांतरित होकर आए डॉ. जितेंद्र सिंह नेगी
Roorki News: रुड़की। देहरादून से तबादला होकर आए डॉ. जितेंद्र सिंह नेगी ने सिविल अस्पताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया। डॉ. नेगी दूसरे डॉक्टर हैं, जिन्होंने तबादले के बाद रुड़की में कार्यभार संभाला है। अस्पताल में अभी भी डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या कम होने से ओपीडी, इमरजेंसी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही अन्य डॉक्टरों की भी तैनाती होगी।
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