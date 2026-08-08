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Roorki News: शिवभक्तों की सेवा सौभाग्य की बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में किसान नेता चौधरी सुभाष नंबरदार ने मां संतोषी मंदिर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। प्रेस क्लब के अध्यक्षों ने उनकी समाज सेवा की तारीफ की। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

Roorki News: शिवभक्तों की सेवा सौभाग्य की बात

Roorki News: रुड़की। किसान नेता चौधरी सुभाष नंबरदार ने गंगनहर किनारे मां संतोषी मंदिर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। प्रेस क्लब अध्यक्षों दीपक मिश्रा और प्रिंस शर्मा ने कहा कि नंबरदार हमेशा समाज सेवा को तत्पर रहते हैं। इस मौके पर अफजल मंगलौरी, विशाल परमार, अशोक चौधरी, दीपक तंवर, रमेश कुमार, आर्यन चौधरी, हरीश राणा, संजय नंबरदार, देवेंद्र नंबरदार, राजकुमार चौधरी, योगराज पाल और इमरान देशभक्त आदि मौजूद रहे।

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