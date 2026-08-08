Roorki News: शिवभक्तों की सेवा सौभाग्य की बात
Roorki News: रुड़की में किसान नेता चौधरी सुभाष नंबरदार ने मां संतोषी मंदिर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। प्रेस क्लब के अध्यक्षों ने उनकी समाज सेवा की तारीफ की। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
Roorki News: रुड़की। किसान नेता चौधरी सुभाष नंबरदार ने गंगनहर किनारे मां संतोषी मंदिर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। प्रेस क्लब अध्यक्षों दीपक मिश्रा और प्रिंस शर्मा ने कहा कि नंबरदार हमेशा समाज सेवा को तत्पर रहते हैं। इस मौके पर अफजल मंगलौरी, विशाल परमार, अशोक चौधरी, दीपक तंवर, रमेश कुमार, आर्यन चौधरी, हरीश राणा, संजय नंबरदार, देवेंद्र नंबरदार, राजकुमार चौधरी, योगराज पाल और इमरान देशभक्त आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।