Roorki News: हर हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हुए शिवालय
Roorki News: लक्सर,संवाददाता। श्रावण मास के सोमवार को लक्सर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने भ
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। श्रावण मास के सोमवार को लक्सर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने भगवान शिव को उनके प्रिय वस्तु अर्पित कर विधि-विधान से जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और देश की खुशहाली की कामना की। प्राचीन शिव मंदिर, सुल्तानपुर क्षेत्र स्थित पंचेवाली मंदिर, पथरी के जंगल में स्थित पथलेश्वर महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।
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