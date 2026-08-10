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Roorki News: शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा की। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने विशेष व्यवस्थाएं की। भक्तों को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराया गया और मंदिर परिसर में पेयजल और प्रसाद का वितरण किया गया।

Roorki News: शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Roorki News: क्षेत्र के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। देहात क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। भक्तों को कतारबद्ध तरीके से दर्शन और जलाभिषेक कराया गया। मंदिर परिसरों में पेयजल और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई।

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