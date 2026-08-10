Roorki News: बारिश के बीच मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव
Roorki News: बारिश के बावजूद लक्सर, सुल्तानपुर, खानपुर और रायसी के शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। सावन सोमवार का व्रत महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष आकर्षण रहा, जिन्होंने पूजा विधि की। पंडित संदीप भारद्वाज ने इसकी महिमा बताई।
Roorki News: बारिश के बीच भी लक्सर, सुल्तानपुर, खानपुर, रायसी समेत आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में दिनभर भक्तों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल और फल अर्पित किए और सुख-समृद्धि की कामना की। सावन सोमवार के व्रत को लेकर महिलाओं और कुंवारी कन्याओं में भी खासा उत्साह रहा। उन्होंने व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की। पंडित संदीप भारद्वाज शास्त्री ने बताया कि सावन सोमवार को जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करने और शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
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