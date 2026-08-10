Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी आस्था
Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार पर, शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा मिल सके।
Roorki News: शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बेलपत्र, पुष्प समेत पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। कई श्रद्धालु बारिश के बीच मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की।
शहर के पंचशील काली माता मंदिर, सिविल लाइंस स्थित शिव मंदिर समेत आसपास के विभिन्न शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने गंगाजल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। उन्हें व्यवस्थित तरीके से दर्शन और जलाभिषेक कराया गया। देर शाम तक मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। सावन के सोमवार के चलते बाजारों में भी पूजन सामग्री की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।
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