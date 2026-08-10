Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी आस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार पर, शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा मिल सके।

Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी आस्था

Roorki News: शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बेलपत्र, पुष्प समेत पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। कई श्रद्धालु बारिश के बीच मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की।

ये भी पढ़ें:श्रृंग्वेरपुर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

शहर के पंचशील काली माता मंदिर, सिविल लाइंस स्थित शिव मंदिर समेत आसपास के विभिन्न शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने गंगाजल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। उन्हें व्यवस्थित तरीके से दर्शन और जलाभिषेक कराया गया। देर शाम तक मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। सावन के सोमवार के चलते बाजारों में भी पूजन सामग्री की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।

ये भी पढ़ें:सावन के चौथे सोमवार को बागनाथ धाम में आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में उमड़े भक्त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।