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Roorki News: प्रजापति समाज ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में सावन के अवसर पर प्रजापति समाज ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर जिला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद शिव मंदिर में गंगाजल अर्पित कर पूजा-अर्चना की गई। कांवड़ियों का स्वागत माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने किया।

प्रजापति समाज ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक
प्रजापति समाज ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक

Roorki News: रुड़की। सावन के पावन अवसर पर प्रजापति समाज के लोगों ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर सिविल लाइंस स्थित जिला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद रामनगर चौक स्थित शिव मंदिर में भी गंगाजल अर्पित कर पूजा-अर्चना की गई। रुड़की पहुंचने पर कांवड़ियों का स्वागत माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने किया।

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