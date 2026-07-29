Roorki News: जलभराव के बीच डेंगू का खतरा बढ़ा, अस्पताल में आठ बेड का वार्ड तैयार
Roorki News: रुड़की में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ गया है। सिविल अस्पताल प्रशासन ने डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किया है और संदिग्ध मरीजों की त्वरित जांच के लिए आवश्यक टेस्ट किट उपलब्ध कराई हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए सिविल अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पताल में आठ बेड का विशेष डेंगू वार्ड तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही डेंगू की रैपिड जांच के लिए आवश्यक टेस्ट किट भी उपलब्ध करा ली गई हैं, ताकि संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच और उपचार किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ए.के. मिश्रा ने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण पानी जमा हुआ है।
ऐसे हालात में डेंगू फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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