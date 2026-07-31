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Roorki News: समय पर नहीं पहुंच रहीं डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की गाड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई वार्डों में कूड़ा उठाने वाली ग

Roorki News: समय पर नहीं पहुंच रहीं डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की गाड़ियां

Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रही हैं। कभी सुबह तो कभी दोपहर के समय गाड़ी पहुंचने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर निगम की ओर से शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत वार्डवार गाड़ियों के आने का समय निर्धारित करने की रणनीति भी बनाई गई थी, ताकि लोगों को रोजाना एक तय समय पर कूड़ा देने में सुविधा मिल सके। कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही है।

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