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Roorki News: युवक पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। नारसन क्षेत्र में दिनदहाड़े कार सवार युवक पर दो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पीडित ने पुरानी रंजिश को लेकर सोशल मीडिया पर धमकिया देने

Roorki News: युवक पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ केस

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। नारसन क्षेत्र में दिनदहाड़े कार सवार युवक पर दो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पीडित ने रंजिश को लेकर सोशल मीडिया पर धमकिया देने भी आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में टिकौला निवासी मोनू उर्फ अक्षय ने बताया कि वह बुधवार दोपहर करीब 12:23 बजे अपने साथी नीतू के साथ कार से नारसन की ओर जा रहा था। आरोप है कि नारसन के पीछे जंगल वाले क्षेत्र में एक बाइक पर सवार टोनू और उसका मेरठ निवासी भांजा उनकी कार के सामने आ गए और बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया।

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