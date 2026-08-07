Roorki News: अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर शाम वाहन की टक्कर से एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घायल अवस्था में युवक सड़क किनारे पेट्रोल पंप
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक गंभीर घायल हो गया। एंबुलेंस कर्मियों ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। पेट्रोल पंप के पास गुरुवार देररात युवक गंभीर अवस्था में झाड़ियां में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।
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