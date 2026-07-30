Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: सावन माह की शुरुआत में गुरुवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्रह्ममुहूर्त से ही लोग भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं और मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। लोग सिविल लाइंस, रामनगर और अन्य स्थानों पर पूजा करने आए।

Roorki News: शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सावन माह की शुरुआत के साथ ही गुरुवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। शहर के सिविल लाइंस शिव मंदिर, गंगनहर किनारेके शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामनगर शिव चौक और श्रीराम मंदिर, अंबर तालाब शिव मंदिर, सब्जी मंडी चौक शिव मंदिर, सिविल अस्पताल परिसर शिव मंदिर तथा पुरानी तहसील शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: सावन के पहले दिन हर-हर महादेव से गूंज उठे शिवालय
ये भी पढ़ें:Balia News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:सावन आज से होगा शुरू, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।