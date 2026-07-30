Roorki News: शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त
Roorki News: सावन माह की शुरुआत में गुरुवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्रह्ममुहूर्त से ही लोग भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं और मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। लोग सिविल लाइंस, रामनगर और अन्य स्थानों पर पूजा करने आए।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सावन माह की शुरुआत के साथ ही गुरुवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। शहर के सिविल लाइंस शिव मंदिर, गंगनहर किनारेके शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामनगर शिव चौक और श्रीराम मंदिर, अंबर तालाब शिव मंदिर, सब्जी मंडी चौक शिव मंदिर, सिविल अस्पताल परिसर शिव मंदिर तथा पुरानी तहसील शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे।
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