Roorki News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
Roorki News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्मानादुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि वर्ष 2023 में कलियर कोतवाली में एक युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। युवती ने पुलिस को बताया था कि उसकी वर्ष 2019 में रुड़की के मोहल्ला माहिग्रान निवासी फैजान अंसारी से हुई थी। इसके बाद युवक ने जन्मदिन का बहाना बनाकर युवती को कलियर के एक होटल में बुलाया था।
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