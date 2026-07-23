Roorki News: अवैध कटान का विरोध करने पर ठेकेदार को जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। ईंट सप्लाई ठेकेदार ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी और परिवार की जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि संरक्षित पशु
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। ईंट सप्लाई ठेकेदार ने आरोप लगाया कि संरक्षित पशु के अवैध कटान और अवैध वसूली का विरोध करने पर एक दंपति उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला मलानपुरा, टांडा रोड निवासी फिरोज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ईंट सप्लाई का ठेका करते हैं। उनका आरोप है कि मोहल्ला किला निवासी शमशु कुरैशी और उसकी पत्नी सायरा बानो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पीड़ित के अनुसार, दोनों फूड लाइसेंस की आड़ में भैंस के मीट के कारोबार का बहाना बनाकर संरक्षित पशुओं के अवैध कटान और मांस की तस्करी में संलिप्त हैं।
साथ ही पुलिस के नाम पर अवैध वसूली भी करते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।