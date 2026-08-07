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Roorki News: दो दिन की लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: बुग्गावाला क्षेत्र में दो दिनों की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। गोकुलवाला, बनवाला, और अन्य गांवों में जलभराव और कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई संपर्क मार्गों में पानी भरने से आवागमन भी बाधित हुआ है।

दो दिन की लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, किसान परेशान
दो दिन की लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, किसान परेशान

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। बुग्गावाला क्षेत्र में दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। क्षेत्र के गोकुलवाला, बनवाला, बंदरजूड़, शाहमंशूर, दोड़बसी, कुड़कावाला, हसनवाला, तेलपुरा और बंजारेवाला समेत कई गांवों में जलभराव और कीचड़ की समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई संपर्क मार्गों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित हो गया है।

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