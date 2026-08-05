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Roorki News: एसआईआर नोटिसों को लेकर ग्रामीणों में चिंता, गांव में ही सत्यापन कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: टांडा महतौली में ग्रामीणों की बैठक, प्रशासन से विशेष शिविर लगाने की अपील एसआईआर नोटिसों को लेकर ग्रामीणों में चिंता, गांव में ही सत्यापन कराने की मांग

Roorki News: एसआईआर नोटिसों को लेकर ग्रामीणों में चिंता, गांव में ही सत्यापन कराने की मांग

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। टांडा महतौली में बुधवार को लोगों ने बैठक कर एसआईआर के तहत नोटिस मिलने पर चिंता जताई। लोगों ने प्रशासन से गांव में ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराने की मांग उठाई। बैठक में रोहित कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब 800 लोगों को एसआईआर के नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि कई नोटिसों में दर्ज टिप्पणियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। इससे ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ नोटिस संभवतः एआई आधारित प्रक्रिया से तैयार किए गए हो सकते हैं।

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