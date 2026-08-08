Roorki News: एक सिपाही की तरह भोले भक्तों की सेवा कर रहा समर्पण परिवार
Roorki News: रुड़की। समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट के 27वें चिकित्सा शिविर एवं भंडारे में शनिवार को 84 बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल जगदीश अलमिया परिवार सहि
Roorki News: रुड़की। समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट के चिकित्सा शिविर और भंडारे में 84 बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल जगदीश अलमिया का परिवार सहित संस्थापक नरेश यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कर्नल अलमिया ने शिवभक्तों को प्रसाद बांटकर समर्पण परिवार की सराहना की। इस दौरान महामंत्री प्रदीप गोयल, संजीव सैनी, संदीप गोयल, संदीप यादव, शैलेश बंसल, कुलदीप सिंह, मनोज मेहरा, शेर सिंह सारण, नवीन पुरी आदि मौजूद रहे।
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