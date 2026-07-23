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Roorki News: चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में मानवाधिकार ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार जैन के नेतृत्व में अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती श्रद्धा से मनाई गई। कार्यक्रम में आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

Roorki News: चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मानवाधिकार ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार जैन के नेतृत्व में अमर शहीद क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान चंद्रशेखर चौक पर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद तहसील कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

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