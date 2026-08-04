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Roorki News: रंग-बिरंगी कांवड़ और शिवभक्ति का रंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: नारसन के हाईवे पर रंग-बिरंगी कांवड़ यात्राएं श्रद्धालुओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। शाम होते ही वहां भीड़ जुटने लगती है। लोग कांवड़ का अद्भुत नजारा देखने के लिए गाँवों से कस्बे में पहुँच रहे हैं, जो देर रात तक शिवभक्ति में डूबे रहते हैं।

रंग-बिरंगी कांवड़ और शिवभक्ति का रंग
रंग-बिरंगी कांवड़ और शिवभक्ति का रंग

Roorki News: नारसन, संवाददाता। हाईवे से गुजर रही रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कांवड़ का अद्भुत नजारा देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कस्बे में पहुंच रहे हैं। शाम ढलते ही हाईवे के किनारे श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ जुटने लगती है, जो देर रात तक शिवभक्ति के रंग में डूबी रहती है।

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