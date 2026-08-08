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Roorki News: रंग-बिरंगी कांवड़ झांकियां देखने को हाईवे किनारे जुट रही ग्रामीणों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कांवड़ मेले के दौरान हाईवे से गुजर रही रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ झांकियां ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। शाम होते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुँच रहे हैं, शिवभक्तों की कांवड़ देखने के लिए देर रात तक सड़क किनारे खड़े रहते हैं।

Roorki News: रंग-बिरंगी कांवड़ झांकियां देखने को हाईवे किनारे जुट रही ग्रामीणों की भीड़

Roorki News: नारसन, संवाददाता। कांवड़ मेले के दौरान हाईवे से गुजर रही रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ झांकियां ग्रामीणों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शाम ढलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच रहे हैं और देर रात तक शिवभक्तों की कांवड़ देखने के लिए सड़क किनारे खड़े रह रहे हैं।

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