Roorki News: 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया
Roorki News: रुड़की। जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के द्वारा मच्छी मोहल्ला चौक स्थित एक दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया। जिसका उद्घाटन पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा फीता क
Roorki News: रुड़की। पूर्व मेयर गौरव गोयल जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से मच्छी मोहल्ला चौक पर लगाए गए रक्तदान शिविर का उदघाटन कर कहा कि रक्तदान पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं से प्रेरणा लेकर और लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए। शिविर में 103 यूनिट र्कदान किया गया। इस दौरान शिविर आयोजक डॉ. अमित कुमार, डॉ. प्रियंक सैनी, अक्षत सैनी, वंश शर्मा, अनस गाजी, मोहम्मद नौशाद, संजू कुमार आदि मौजूद रहे।
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