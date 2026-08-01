Roorki News: विद्यालय केवल शिक्षा का नहीं, संस्कार और चरित्र निर्माण का भी केंद्र
Roorki News: रुड़की। हरिद्वार रोड स्थित बासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। बासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ से हुआ। संस्थापक स्वर्गीय बासुदेव लाल मैथिल तथा स्थापना के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय गिरधर किशोर मैथिल को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के कोषाध्यक्ष संजय धीमान एवं उनकी धर्मपत्नी अनुपमा धीमान मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से हवन में आहुतियां अर्पित की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश चौहान और विद्यार्थियों ने भी हवन में सहभागिता की।
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