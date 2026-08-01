Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: विद्यालय केवल शिक्षा का नहीं, संस्कार और चरित्र निर्माण का भी केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की। हरिद्वार रोड स्थित बासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का

विद्यालय केवल शिक्षा का नहीं, संस्कार और चरित्र निर्माण का भी केंद्र
विद्यालय केवल शिक्षा का नहीं, संस्कार और चरित्र निर्माण का भी केंद्र

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। बासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ से हुआ। संस्थापक स्वर्गीय बासुदेव लाल मैथिल तथा स्थापना के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय गिरधर किशोर मैथिल को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के कोषाध्यक्ष संजय धीमान एवं उनकी धर्मपत्नी अनुपमा धीमान मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से हवन में आहुतियां अर्पित की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश चौहान और विद्यार्थियों ने भी हवन में सहभागिता की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।