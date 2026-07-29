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Roorki News: लंढौरा में वाहनों की टक्कर से लगा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लंढौरा में रुड़की-लक्सर मार्ग पर एक निजी बस की अचानक ब्रेक लगाने से तीन वाहनों की टक्कर हो गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जाम की स्थिति आधे घंटे तक बनी रही। गनीमत यह रही कि कार में सवार तीन लोग सुरक्षित निकले।

Roorki News: लंढौरा में वाहनों की टक्कर से लगा जाम

Roorki News: लंढौरा,संवाददाता। लंढौरा में रुड़की-लक्सर मार्ग पर तीन वाहनों की टक्कर होने से करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा। बुधवार दोपहर रुड़की-लक्सर मार्ग पर बस अड्डे के पास प्राइवेट बस ने अचानक ब्रेक मार दिए। चलती बस के अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रही कार बस से टकरा गई। कार की पीछे चल रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कार से टकरा गई। गनीमत रही कार में सवार तीन लोगों की जान बच गई। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

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