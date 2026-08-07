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Roorki News: नवाचारों की सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण संभव : कुलपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मदरहुड विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास केंद्र की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर ऑनलाइन जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गय

Roorki News: नवाचारों की सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण संभव : कुलपति

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मदरहुड विश्वविद्यालय में ऑनलाइन सेमिनार में कुलपति डॉ. नरेंद्र शर्मा ने कहा कि नवाचारों की सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक हैं। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर सेमिनार में यह बातें कही। सेमिनार का मकसद बौद्धिक संपदा अधिकार एवं नवाचार की रक्षा करना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। मुख्य वक्ता टेकविज़नओव की संस्थापक स्वाति सिवाच ने पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क पंजीकरण, कॉपीराइट संरक्षण और आईपीआर रणनीति की जानकारी दी।

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