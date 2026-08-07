Roorki News: नवाचारों की सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण संभव : कुलपति
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मदरहुड विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास केंद्र की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर ऑनलाइन जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गय
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। मदरहुड विश्वविद्यालय में ऑनलाइन सेमिनार में कुलपति डॉ. नरेंद्र शर्मा ने कहा कि नवाचारों की सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक हैं। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर सेमिनार में यह बातें कही। सेमिनार का मकसद बौद्धिक संपदा अधिकार एवं नवाचार की रक्षा करना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। मुख्य वक्ता टेकविज़नओव की संस्थापक स्वाति सिवाच ने पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क पंजीकरण, कॉपीराइट संरक्षण और आईपीआर रणनीति की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।