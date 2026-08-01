Roorki News: कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने की बैठक

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव बंदरजूड में बुग्गावाला पुलिस ने बैठक आयोजित की। बैठक में ग्राम प्रधान, संभ्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं और कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बुग्गावाला थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने उपस्थित लोगों से कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना सभी की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी लोगों से कहा गया।