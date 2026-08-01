Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: बुग्गावाला पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए गांव बंदरजूड में बैठक आयोजित की। बैठक में ग्राम प्रधान, धर्मगुरु, और कांवड़ यात्रा से जुड़े लोग शामिल हुए। पुलिस ने आपसी सौहार्द बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की।

Roorki News: कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने की बैठक

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव बंदरजूड में बुग्गावाला पुलिस ने बैठक आयोजित की। बैठक में ग्राम प्रधान, संभ्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं और कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बुग्गावाला थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने उपस्थित लोगों से कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना सभी की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी लोगों से कहा गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।