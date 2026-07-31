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Roorki News: उर्स से पहले मेहवड़–कलियर मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क बनी मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कलियर, संवाददाता। मेहवड़-कलियर के बीच निर्माणाधीन पुल के पास क्षतिग्रस्त सड़क हादसों को न्योता दे रही है। आए दिन इस मार्ग से गुजरने वाले दर्जनों गांवो

Roorki News: उर्स से पहले मेहवड़–कलियर मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क बनी मुसीबत

Roorki News: कलियर, संवाददाता। मेहवड़-कलियर के बीच निर्माणाधीन पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त बनी हुई है। इसके साथ ही सड़क पर बह रहे पानी लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। टूटी सड़क पर बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और एक ओर से दूसरी ओर बहने लगा। राहगीर वासु, छोटू, देशराज, सुलेमान, नफीस, नूर अली, जमशेद, राकेश, मनोज, जमील, धीर सिंह, नौशाद, प्रमोद, शाहिल, महरबान, तालिब और आशिक आदि का कहना है कि यह मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इसके कारण यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं।

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