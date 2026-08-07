Roorki News: चेहल्लुम पर किया खूनी मातम
Roorki News: लंढौरा। जैनपुर झंझेड़ी में चेहल्लुम पर सौगवारो ने खूनी मातम किया। शुक्रवार को जैनपुर झंझेड़ी में मजलिस का आयोजन किया गया। इसदौरान इमाम हुसैन की शहादत पर
Roorki News: लंढौरा। जैनपुर झंझेड़ी में चेहल्लुम पर सौगवारों ने खूनी मातम किया। शुक्रवार को जैनपुर झंझेड़ी में मजलिस का आयोजन किया गया। इसदौरान इमाम हुसैन की शहादत पर गहराई से रोशनी डाली गई। बाद में सौगवारो ने लोहे की जंजीरों वाली छुरीयो से खूनी मातम किया। खूनी मातम करने वालो में प्रधान कौसर अली, हसन रजा, हसीन हैदर, रहीस हैदर, मुसय्यब रजा, अली अमीर, करर्रार, वसीम आदि सौगवार शामिल रहे।
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