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Roorki News: रक्तदान शिविर में 30 यूनिट हुआ रक्त संग्रह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, रुड़की की ओर से सदस्य कविश मित्तल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उन्होंने अपनी स

Roorki News: रक्तदान शिविर में 30 यूनिट हुआ रक्त संग्रह

Roorki News: रुड़की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के सदस्य कविश मित्तल की ओर से अपनी सुनीता मित्तल की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित शिविर में जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और फोनिक्स कॉलेज के अध्यक्ष चैरव जैन ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, अमित अग्रवाल, रामगोपाल कंसल, धीर सिंह, सुमित अग्रवाल, अनुराग त्यागी, मनोज मेहरा, नितिन सिंघल, नीरज अग्रवाल, ऋषभ सिंघल, कुशाग्र गर्ग, आशीष सिंघल, विशाल गुप्ता, शौर्य राणा, संजय रोहेला, प्रतीक मित्तल, दीपक अरोरा, नीतीश कंसल, ऋषभ वर्मा, अनूप बंसल, अनुज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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