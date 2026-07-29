Roorki News: रक्तदान शिविर में 30 यूनिट हुआ रक्त संग्रह
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, रुड़की की ओर से सदस्य कविश मित्तल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उन्होंने अपनी स
Roorki News: रुड़की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के सदस्य कविश मित्तल की ओर से अपनी सुनीता मित्तल की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित शिविर में जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और फोनिक्स कॉलेज के अध्यक्ष चैरव जैन ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, अमित अग्रवाल, रामगोपाल कंसल, धीर सिंह, सुमित अग्रवाल, अनुराग त्यागी, मनोज मेहरा, नितिन सिंघल, नीरज अग्रवाल, ऋषभ सिंघल, कुशाग्र गर्ग, आशीष सिंघल, विशाल गुप्ता, शौर्य राणा, संजय रोहेला, प्रतीक मित्तल, दीपक अरोरा, नीतीश कंसल, ऋषभ वर्मा, अनूप बंसल, अनुज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।