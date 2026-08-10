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Roorki News: रुड़की में निकली तिरंगा यात्रा, दिखा देशभक्ति का जोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सुभाषगंज मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ ने किया। इसमें सैकड़ों बच्चे और मोहल्लेवासी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना था। अंत में बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया।

रुड़की में निकली तिरंगा यात्रा, दिखा देशभक्ति का जोश
रुड़की में निकली तिरंगा यात्रा, दिखा देशभक्ति का जोश

Roorki News: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सुभाषगंज मंडल के भारतनगर-इस्लामनगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आयोजकों के अनुसार, पूरे प्रदेश में सबसे पहले रुड़की से तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ ने यात्रा का शुभारंभ किया। इसमें मदरसे के सैकड़ों बच्चों के साथ बड़ी संख्या में मोहल्लेवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक मोहम्मद यूसुफ मलिक के नेतृत्व में निकली यात्रा में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा जैसे नारों से गूंज उठा।

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यात्रा में शाहनवाज, बीएल अग्रवाल, नसीम अहमद, शहजाद, सुभान और नदीम सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा मदरसे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए यूसुफ मलिक के आवास पर पहुंचकर संपन्न हुई। समापन अवसर पर यात्रा में शामिल बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। यूसुफ मलिक ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रप्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है।

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