Roorki News: घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, मुकदमा दर्ज
Roorki News: कलियर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के हदीपुर ग्रंट निवासी अनूप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने 21 जुलाई को अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर गैल
Roorki News: कलियर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के हदीपुर ग्रंट निवासी अनूप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने 21 जुलाई को अपनी बाइक घर के बाहर गैलरी में खड़ी की थी। वह खाना खाने के लिए घर के अंदर चले गए। वापस लौटने पर बाइक हां नहीं मिली। काफी तलाश के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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