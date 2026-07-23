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Roorki News: बाइक चोरी करने वाले अज्ञात के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। मोहल्ला बंदरटोल से अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक स्पलेंडर प्लस बाईक चोरी कर ली थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला

Roorki News: बाइक चोरी करने वाले अज्ञात के खिलाफ केस

Roorki News: मंगलौर। मोहल्ला बंदरटोल से अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला बंदरटोल निवासी साजिद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गत 11 मई को उनकी बाईक घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौका पाकर बाइक चोरी कर ली।

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