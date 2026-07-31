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Roorki News: नगला इमरती बाईपास पर बाइक से टकराई कांवड़, कांवड़ियों ने बाइक में की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में नगला इमरती बाईपास के पास एक बाइक की कांवड़ यात्रियों से टक्कर के बाद हंगामा हुआ। कांवड़ियों ने गुस्से में बाइक सवार की पिटाई की और बाइक को नुकसान पहुँचाया। पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

Roorki News: नगला इमरती बाईपास पर बाइक से टकराई कांवड़, कांवड़ियों ने बाइक में की तोड़फोड़

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। नगला इमरती बाईपास के निकट एक बाइक के कांवड़ यात्रियों से टकराने के बाद हंगामा हो गया। हादसे में कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी और बाइक में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं बाइक में आग लगाने का भी प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।

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