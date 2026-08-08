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Roorki News: नशा सामाजिक कुरीति, इससे कई परिवार हुए बर्बाद: कर्नल शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: वानप्रस्थी जनजागृति अभियान समिति, रुड़की के तत्वावधान में शनिवार को उपकारागार, रुड़की में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

Roorki News: नशा सामाजिक कुरीति, इससे कई परिवार हुए बर्बाद: कर्नल शर्मा

Roorki News: रुड़की, संवाददाता । वानप्रस्थी जनजागृति अभियान समिति की ओर से शनिवार को रुड़की जेल में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। समिति के अध्यक्ष कर्नल एमपी शर्मा ने कहा कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। नशा एक सामाजिक कुरीति है, जिसके दुष्प्रभावों के कारण अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने बंदियों से नशे की आदत छोड़कर स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने का आह्वान किया।

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