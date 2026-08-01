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Roorki News: शतरंज प्रतियोगिता में एपीएस प्रयागराज बना ओवरऑल चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। आर्मी पब्लिक स्कूल एक रुड़की में शुक्रवार को क्लस्टर- एक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्याल

शतरंज प्रतियोगिता में एपीएस प्रयागराज बना ओवरऑल चैंपियन
शतरंज प्रतियोगिता में एपीएस प्रयागराज बना ओवरऑल चैंपियन

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। आर्मी पब्लिक स्कूल एक में शुक्रवार को क्लस्टर एक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्या ऋतु डोगरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिता में एपीएस अयोध्या, एपीएस नेहरू रोड लखनऊ, एपीएस लैंसडाउन, एपीएस बीरपुर, एपीएस नंबर-1 जबलपुर, एपीएस प्रयागराज, एपीएस महू और एपीएस बरेली के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के मुख्य आर्बिटर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शतरंज निर्णायक शार्दुल शर्मा रहे।

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